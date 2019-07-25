Транспортный коллапс пережил сегодня днем Петербург

Из-за репетиции парада ко Дню ВМФ в городе развели несколько мостов и перекрыли часть улиц в центре.

Сразу четыре переправы развели сегодня днем в Петербурге. На протяжении часа — с 11 утра и до полудня — невозможно было проехать по Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам. Также для автомобилистов были закрыты несколько улиц. В итоге, движение в центре Петербурга было буквально парализовано. С наибольшими трудностями водители столкнулись на Невском и Адмиралтейском проспектах, а также на Большой и Малой Морских и Гороховой улицах. Традиционно свое недовольство они высказывали в чатах навигатора. Там, в частности, появлялись такие надписи цитирую «так и жизнь в пробке пройдет» и «вот бы каждый день так». При этом автомобилисты писали, что самые негативные комментарии сервис «Яндекса» удалял. В тоже время, чтобы хоть как-то улучшить транспортную ситуацию, до часа дня проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра сделали бесплатным. Проблемы сегодня возникли и у пассажиров общественного транспорта, так как свои маршруты изменили восемь автобусов и шесть троллейбусов. Ограничения движения были связаны с проведением в городе генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота. Сам праздник состоится в ближайшее воскресенье.

Генеральная репетиция парада — точная копия того, что будет происходить в Петербурге и Кронштадте в День ВМФ. Принимать парад в воскресенье будет президент Владимир Путин. Сегодня это делал министр обороны Сергей Шойгу.