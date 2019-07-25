В Киеве сегодня попытались напасть на бывшего президента Украины, когда тот вышел после допроса в Госбюро

В Киеве сегодня попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел после допроса в Госбюро расследований. Впрочем, инцидент быстро разрешился и никто не пострадал.

О произошедшем и о самом общении экс-главы государства со следователями расскажет Станислав Крючков.

Порошенко ждали сегодня в ГБР после того, как он попросил отложить допрос накануне и на прошедшей неделе. От него хотели объяснений на предмет расследуемых дел о легализации 300 миллионов долларов через оффшорные компании и фиктивные сделки за счет средств украинской армии. Кроме того, в Государственном бюро расследований хотели прояснить и роль нынешнего лидера партии «Европейская солидарность» в истории с возможной неуплатой налогов после продажи завода «Кузница на Рыбальском». В ведомстве уверяли, что имя Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах. Сам он это сегодня отверг:

После короткого общения с прессой, Порошенко сел в автомобиль и попытался уехать в сопровождении охраны, но в этот момент неизвестный запрыгнул на капот машины и стал демонстрировать некие жесты в адрес недавнего руководителя Украины. Охрана стащила мужчину с капота, но тот успел распылить вокруг перцовый баллончик.

Группа поддержки нападавшего после произошедшего ретировалась, сам Порошенко благополучно уехал.

Несмотря на то, что пятый президент Украины отрицает упоминание своего имени в возбужденных делах, по данным телеканала 112.Украина, оно все же фигурирует в Едином реестре досудебных расследований страны.