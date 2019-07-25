Мосгоризбирком сегодня отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму

Среди них бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, а также самовыдвиженцы Юлия Серебрянская и Константин Лисица, — передает «Интерфакс». Незаконным назвал это решение на заседании комиссии Константин Янкаускас.

Рабочая группа избиркома отклонила жалобу на снятие с выборов Любови Соболь. В этой связи юрист ФБК заявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку в здании Мосгоризбиркома.

Любовь Соболь и ряд других незарегистрированных кандидатов вызваны на допрос по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Обыски по этому делу ночью провели у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова.