На Петра Порошенко попытались напасть в Киеве после допроса

Один человек прыгнул на капот машины бывшего президента, второй распылил в лицо охраннику и подбежавшим полицейским слезоточивый газ. Видео опубликовано на YouTube. Нападавшие успели скрыться. Петр Порошенко не пострадал. Интерфакс уточняет, что его охранник защитился от одного из нападавших зонтом.

Порошенко допросили в Государственном бюро расследований по делу о легализации 300 миллионов долларов в результате продажи завода «Кузница на Рыбальском».