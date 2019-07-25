В футбольной Лиге Европы сегодня стартует 2-й квалификационный раунд

Для тульского Арсенала домашний матч против Нефтчи станет дебютом в Еврокубках.

Арсенал занял шестое место в прошлом сезоне Премьер Лиги. И после успеха столичного Локомотива к кубке страны получил возможность выступить в Лиге Европы. В Туле и раньше боготворили свою команду. Теперь же в городе оруженийков — настоящий футбольный бум. Так, волейболистки местиной команды «Тулица» приняли решение отменить вечернюю тренировку , чтобы поддержать футболистов в матче против Нефтчи.

По словам Главного тренера «Арсенала» Игоря Черевченко, главной проблемой оказалась травма Эванса Кангвы. Форвард из Замбии получил травму в недавней игре Чемпионата против КС. И отправился на обследование в Германию.

Что же касается соперника, то бакинский Нефтчи стартовал в Лиге европы в перовм квалификационном раунде. И не имел проблем с молдавским клубом Сперанца, отгрузив тому в двух играх 9 безответных мячей.

Встреча Лиги Европы между Арсеналом и Нефтчи начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ