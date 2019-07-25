Во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды

Столбики термометров показывали температуру около или более 40 градусов.

В Европе нынешний июль может стать самым теплым в истории наблюдений.



Из-за сорокоградусной дары, установившейся в Париже, находящийся на реконструкции Собор Нотр-Дам может обрушиться в любую минуту, считают эксперты.

Телеканал Си-эн-эн приводит слова главного архитектора исторических памятников Франции, который утверждает, что каменная кладка Собора после тушения недавнего пожара по-прежнему пропитана водой. При высыхании, ускоренном экстремально высокими температурами, она может потерять свои структурные качества, что несет угрозу несущей конструкции здания. Специалисты срочно взялись за укрепление каркаса Нотр-дам, прежде чем будут продолжены восстановительные работы. – Национальная метеослужба Франции из-за беспрецедентной жары установила самый высокий уровень опасности в 80-ти из 96 регионов страны, сообщает Си-эн-эн.

Журнал Parisien пишет, что рабочие, занимающиеся ремонтом здания после случившейся трагедии, сегодня покинут строительные леса, по предварительным расчетам, на неделю, из соображений безопасности.

Пожар, охвативший 15 апреля деревянные перекрытия и шпиль Собора Парижской Богоматери, спровоцировал мощный вырос в атмосферу паров расплавленного свинца. Проведенные исследования показали, что концентрация свинца в непосредственной близости от здания превышает санитарные нормы. Кроме этого, инспекционные работы выявили регулярные нарушения правил безопасности, сообщил изданию глава столичного округа. Он считает, что экспертам и техникам понадобится дополнительное время, чтобы предпринять новые меры для предупреждения заражения окружающей среды. — «Мы приближаемся к этапу, когда в восстановительных работах будут участвовать до ста разных подрядчиков», и сейчас самое время сделать паузу и по новой заняться безопасностью. Префект также сообщил, что «выброс паров свинца в столичную атмосферу находится под контролем, и в связи с этим мэрия уже закрыла две школы, расположенные в 6-м округе Парижа», где показатели загрязнения воздуха были особенно высоки.

Зарубежные газеты также пишут, что несмотря на заявленные миллиардные пожертвования, в фонд реконструкции собора поступило лишь менее одной десятой от обещанной спонсорами суммы.