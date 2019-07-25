Сильный паводок ожидается на Дальнем Востоке

Режим повышенной готовности введен в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Правительство выделит почти 700 миллионов рублей пострадавшей от наводнения Иркутской области. Сегодня Владимир Путин принимал в Кремле семьи из этого региона. Пять семей он пригласил на военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье. Сегодня из-за репетиции в городе развели несколько мостов и перекрыли часть улиц. Это вызвало транспортный коллапс.