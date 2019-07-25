Суд в Хабаровском крае арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере, где погибли дети

Под стражу отправлены владелец и директор базы отдыха «Холдоми», а также чиновник МЧС, отвечавший за противопожарную профилактику.

Cуд Солнечного района Хабаровского края до 22 сентября арестовал директора лагеря Максима Кузнецова и руководителя ООО «Экстрим-Сервис» Виталия Бурлакова. Этой компании принадлежит база отдыха «Холдоми». Именно там располагался палаточный лагерь, где в минувший вторник сгорели 20 каркасных палаток. Помещенные под стражу — фигуранты дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован и сотрудник МЧС по Хабаровскому краю, Эдуард Новгородцев. Он подозревается в халатности. По версии следствия, в ходе недавней проверки офицер МЧС обнаружил нарушение противопожарных норм, но не стал добиваться их устранения. По одной из версии сила пожара объясняется тем, что палатки стояли недопустимо близко друг у другу. Впрочем, губернатор Сергей Фургал заявлял, что власти ничего не знали о палаточном лагере на «Холдоми», власти же Солнечного района и вовсе настаивали, что их представителей не пускали на территорию для проверок, мотивируя тем, что это частная собственность. Тем не менее, лагерь был внесен в реестр на сайте министерства образования Хабаровского края с информацией о количестве отдыхающих. В результате происшествия погибли четыре ребенка. Девять человек получили различные травмы. Всего в лагере находилось 189 детей. По словам очевидцев, все произошло глубокой ночью, когда жители палаточного лагеря спали.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.