Бывшего главу администрации Серпуховского района Подмосковья перевели из психиатрической больницы обратно в СИЗО

Бывшего главу администрации Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели из психиатрической больницы обратно в СИЗО. Об этом рассказал «Эху Москвы» зам.директора ФСИН Валерий Максименко. Он отметил, что это вызывает опасения, поскольку заключенный явно нуждается в помощи медиков. Максименко добавил, что врачи решили ввести Шестуну питательную смесь, несмотря на голодовку.

Напомним, — бывший чиновник категорически не согласен с предъявленным ему обвинением в мошенничестве.

Перевод обратно в СИЗО явно связан с тем, что врачи находились под чьим-то давлением, — сказал «Эху Москвы» правозащитник Лев Пономарев.

Ранее адвокат Шестуна Андрей Гаврилов утверждал, что не замечал у его подзащитного проблем с психикой.