Следователи назвали основной мотив убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой

По их мнению, несколько ножевых ранений женщине нанес ее знакомый во время пьяной ссоры.

Полицейские в Петербурге задержали 38-летнего уроженца Киргизии по подозрению в убийстве Елены Григорьевой. По версии правоохранителей, он вместе с активисткой в ночь на воскресенье выпивал алкоголь недалеко от ее дома. В итоге между ними произошел конфликт, во время которого мужчина достал нож и ударил им Григорьеву не менее восьми раз в спину и лицо. Женщина скончалась на месте. Следственный комитет также представил свою характеристику погибшей. В ней говорится, что ЛГБТ-активистка «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым». Есть данные и о подозреваемом. В частности, известно, что ранее он напал на своего знакомого и похитил у него вещи и деньги.

Добавим, перед смертью Григорьева жаловалась на поступавшие ей угрозы. По словам правозащитника Динара Идрисова, она вместе со своим адвокатом писала по этому поводу заявления в полицию, однако реакции на них не последовало. Фамилия гражданской активистки также фигурировала на гомофобном сайте «Пила». Там содержались призывы к жестокой расправе над представителями ЛГБТ-сообщества.

Другие представители ЛГБТ-сообщества Петербурга попросили Следственный комитет проверить, причастны ли распространители информации о «Пиле» в интернете к убийству Елены Григорьевой.