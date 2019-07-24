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Эксклюзив Эха 18:10, 25 июля 2019

У независимых депутатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму, прошли обыски

Нескольких оппозиционеров также вызвали на допросы в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Оно было возбуждено после митингов у здания избиркома.

Первым, к кому нагрянула полиция накануне вечером, был политик Дмитрий Гудков. К нему долго не пускали адвоката. В итоге изъяли четыре компьютера и телефон, а утром пригласили на допрос в качестве свидетеля по возбужденному накануне уголовному делу. Гудков отказался давать показания, а после сообщил, что ему предстоит еще как минимум две встречи со следователем – сегодня, они будут вместе смотреть материалы на изъятой технике, и в пятницу.

С обысками по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии накануне также пришли к двум соратникам Гудкова, но их не было дома, и директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Его сразу же, ночью, повезли на допрос. Отвечать на вопросы он также не стал, отказался дать звукозапись своего голоса, которая, вероятно, нужна для проведения экспертизы. Спрашивали Жданова о том, состоит ли он в партиях и откуда деньги на избирательную кампанию. На допрос в качестве свидетелей вызвали еще несколько оппозиционеров, среди которых Юлия Галямина. Она на него не явилась. Позже пояснила, что официальную повестку ей не вручили. По словам Галяминой, все это уголовное дело свидетельствует о том, что власти просто не знают, как еще реагировать на протесты.

Допрос пропустила и юрист ФБК Любовь Соболь, поскольку ее жалобу на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму сегодня рассматривала рабочая комиссия. Несмотря на то, что Соболь предоставила результаты независимой почерковедческой экспертизы, ее жалобу было рекомендовано отклонить. Ранее такое же решение приняли по Констану Янкаускасу и Ивану Жданову, а буквально полчаса назад стало известно, что Дмитрию Гудкову окончательно отказали в регистрации на выборах. Между тем, Соболь в знак протеста отказалась покидать здание Мосгоризбиркома и объявила о продолжении голодовки. Она требует встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Накануне за призывы к участию в предстоящей в субботу несогласованной акции политик Алексей Навальный и активист Марк Гальперин получили 30 суток ареста. Еще три активиста будут находиться под стражей по 10 и 8 суток.

Сотрудники правоохранительных органов обязаны быть предельно осторожными при работе с  кандидатами в депутаты, иначе их деятельность может трактоваться как часть политической борьбы. Об этом «Эху Москвы» сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Памфилова признала, что сотрудники правоохранительных органов нередко нарушают правила. Она знает это из своей практики на посту уполномоченного по правам человека.

Нынешнее законодательство создает проблемы для регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, — заявил в эфире РБК глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Если на выборы в Мосгордуму кого-то не допустили, то у кандидатов есть все инструменты, чтобы доказать незаконность этого, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что действующее законодательство не нуждается в изменениях.



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