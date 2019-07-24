Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил в Одесской области

В Киеве утверждают, что судно участвовало в блокировании прохода для украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Российское судно под названием Nika Spirit пограничники идентифицировали как танкер Neyma, говорится в сообщении украинских спецслужб. Они ссылаются на данные международной информационной системы EQUASIS. В СБУ говорят, что корабль признан вещественным доказательством, и готовят ходатайство в суд о его аресте. При этом дополнительную информацию о том, какова могла быть роль задержанного танкера Nika Spirit в инциденте в Керченском проливе, украинские спецслужбы пока не дают. Там пообещали обнародовать новые данные позже, чтобы «не навредить следствию». Сотрудники СБУ уже провели обыск судна и допрос экипажа.

Танкер Nika Spirit принадлежит краснодарской компании «Альтомар Шиппинг». По данным Международной федерации транспортных рабочих, он направлялся в Измаил из порта Кавказ, передает агентство ТАСС. Источник агентства «Интерфакс», в свою очередь, говорит, что в точке прибытия Nika Spirit должен был пройти ремонт. На протяжении нескольких лет о танкере не было ничего известно, но это – обычное черноморское судно, сказал в интервью «Эху Москвы» главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

По последним данным, на борту находилось десять моряков – граждан России. Полчаса назад в российском посольстве в Киеве сообщили, что они были отпущены и отправляются домой. А омбудсмен Татьяна Москалькова уверяет, что обвинение им не предъявлено. Вместе с тем источники украинского интернет-издания Strana.ua в СБУ утверждают, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Впрочем, это, по словам собеседников, не влияет на свободу их передвижений.

Инцидент в Керченском проливе, в котором, как утверждает СБУ, участвовал задержанный танкер Nika Spirit, произошел в ноябре прошлого года. В ходе него Россия с применением оружия захватила три украинских военных корабля. Также были задержаны и арестованы 24 моряка – им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российских территориальных вод.

При задержании российского танкера Украина действовала в рамках закона. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН " Украина в Москве Роман Цимбалюк. «Такие решения в любой стране принимаются с согласия первого лица. И в данном случае украинское государство действует, как и любая страна, задерживая тех, кто нарушал международное право и тем самым привел к ситуации, когда украинские военнослужащие оказались в российской тюрьме», — сказал он. По мнению Р.Цимбалюка, данное задержание усложнит ситуацию с украинскими моряками, об освобождении которых вели переговоры.

Россия выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера. Как говорится в официальном сообщении МИДа, если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, последствия не заставят себя ждать.

Задержание Украиной российского танкера называет провокацией член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По словам Клинцевича, действия Украины не будут способствовать освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Подобные действия становятся рутинным процессом в отношениях между Москвой и Киевом, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Владимир Пастухов. Владимир Пастухов также отметил, что задержание может негативно сказаться на возможности обмена военнопленными между Россией и Украиной.