Иван Жданов обжалует в ЦИК решение рабочей группы, которая рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить его жалобу

Независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов обжалует в Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) решение рабочей группы по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий, которая рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить его жалобу. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня, по его словам, рабочая группа сообщит о своем решении рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения его жалобу. «Сегодня у меня последний день подачи в суд. Если я подам жалобу в суд, то я не смогу пойти в ЦИК, поэтому сейчас мы рассматриваем возможность вопрос подачи жалобы именно в Центральную избирательную комиссию, потому что Памфилова взяла на себя такую политическую ответственность – досконально изучить все жалобы, доводы и аргументы независимых кандидатов», — сказал он.

И.Жданов добавил, что независимым кандидатам готовы встретиться с главой ЦИК Э.Памфиловой, «им есть что сказать, показать». «Будем смотреть, как она (Павмилова) выполнит свое обещание», — сказал он, отметив, что ранее подобные встречи не внушали оптимизма, и «не приводили к каким-либо результатам».