Мосгорсуд оставил под домашним арестом 77-летнего ученого Сергея Мещерякова

Сотрудника Центрального НИИ машиностроение обвиняют в госизмене. Из-за секретных материалов заседание прошло в закрытом режиме, — передает ТАСС.

Мещеряков был отправлен под домашний арест в начале июля. по некоторым данным, он проходит по тому же делу, что и 75-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, а также его коллега Роман Ковалев. Кудрявцев находится в СИЗО уже год, несмотря на преклонный возраст и серьезные заболевания.