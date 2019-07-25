В Евросоюзе призвали Россию обеспечить подлинную демократию при проведении выборов

В ЕС подчеркнули, что обеспокоены задержанием и арестом Алексея Навального, а также обысками у ряда видных активистов. Как передает Интерфакс, представитель ЕС отметил, что правила обысков были серьезно нарушены – например, не были допущены адвокаты.

Обыски были проведены у нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму – в частности, у Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова. Еще восемь незарегистрированных кандидатов вызваны на допросы. Это связано с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов. Поводом стала акция у Мосгоризбиркома, которая прошла 14-го июля, в воскресенье, когда комиссия и так не работала.