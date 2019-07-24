Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Любови Соболь на снятие с выборов в Мосгордуму

Юрист ФБК объявила, что будет продолжать начатую 13-го июля голодовку прямо в здании избиркома. Ее и других незарегистрированных кандидатов вызвали на допросы по уголовному делу о воспрепятствовании работы избиркомов. Поводом стала несогласованная акция, которая прошла у здания Мосгоризбиркома. Ночью прошли обыски у незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова.

Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

На субботу в центре Москвы намечена протестная акция. Власти подчеркивают, что она не согласована.