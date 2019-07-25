В МИДе назвали задержание украинским властями российского танкера продолжением инцидента в Керченском проливе

По словам замглавы российского дипведомства Григория Карасина, «это плохая новость и провокационные действия со стороны ряда сил в Киеве».

На Смоленской площади уверены, что «кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения провокационных действий ноября прошлого года». Григорий Карасин пообещал тщательно разбираться в происшедшем. Пока кроме сообщений СБУ информации совсем не много. Украинская сторона утверждает, что раньше танкер назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Три судна украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» удерживаются Россией. Их экипаж под арестом до октября. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания российского танкера. Судно под российским триколором с припиской в Таганроге шло из порта Кавказ, это близ Керчи, в Измаил с 2 тысячами тонн груза. Как утверждается, для починки на заводе «Дунайсудоремонт». По некоторым данным на борту от 10 до 15 человек. Представитель компании-судовладельца «Альтомар Шиппинг» заверил, что они в безопасности. Об этом же со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Украины сообщило издание Timer-odessa.net. Российские дипломаты этого пока не подтвердили.

В Службе безопасности Украины заявили, что не будут раскрывать деталей задержания танкера, поскольку это может навредить следствию.