Сенатор Клинцевич назвал задержание российского танкера на Украине «продолжением керченской провокации»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал задержание российского танкера на Украине «продолжением керченской провокации». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С учетом развития событий задержание этого танкера послужило продолжением керченской провокации. Эта тема навязана Украине извне, и они ее осуществляют. Они продолжают провокацию по дискредитации России и удержанию этих тем в мировом информационном поле», — сказал он.

Сенатор добавил, что задержание танкера не будет способствовать освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В данном случае это не способствует решению. Это только усиливает противоречия. Я думаю, что данные действия контрпродуктивны, они серьезно навредят самому Зеленскому и экономике Украины», — сказал он.

Как стало известно ранее, служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал корабли Вооруженных сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.