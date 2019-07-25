Суд в Омской области запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Это частная взлетно-посадочная площадка в селе Поповка. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверка началась после коллективной жалобы местных жителей. По информации ведомства, владелец участка использовал землю не по целевому назначению, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей. Это пилот Александр Анисимов. Он переименовал аэродром после того, как имя лидера группы «Гражданская оборона» не вошло в финал проекта «Великие имена России».