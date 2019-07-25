Общественная палата Петербурга выставит на предстоящих выборах около 4 тысяч наблюдателей

Их специально обучат и 8 сентября отправят на участки, в том числе и те, которые откроют в Ленинградской и Псковской областях.

На муниципальных и губернаторских выборах наблюдатели от общественной палаты будут работать впервые. Но перед тем, как появиться на участках, они пройдут теоретическое и практическое обучение. Старт этому процессу дали накануне, в БКЗ «Октябрьский». Глава Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова сказала, что «судя по тому, как сегодня зал заполнен, несмотря на разгар дачного сезона – нам с вами небезразлична судьба города». В то же время, как пишет «Фонтанка.ру», судя по всему, наблюдать за выборами будут те же, кто их организует, то есть работники бюджетной сферы. Из 7 человек, которых опросил корреспондент издания, шестеро пришли по указанию начальства. Один из мужчин представился школьным учителем из Василеостровского района и пояснил, что сути встречи не знает: «Я был в отпуске. Позвонила завуч, сказала: раз ты в городе, приходи». Наблюдатели от общественной платы будут следить также и за тем, как проходят выборы губернатора Петербурга на участках в Ленинградской и Псковской областях. К тому, что такие участки создадут резко негативно отнеслись все конкуренты Александра Беглова. Их критику вызвало как раз то, что им будет трудно направить своих наблюдателей на экстерриториальные участки. Также там не будет электронных комплексов обработки бюллетеней и видеонаблюдения.

По информации петербургского Горизбиркома, в выборах 8 сентября имеют право участвовать почти 4 миллиона горожан.