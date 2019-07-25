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16:02, 25 июля 2019

Политик Дмитрий Гудков отказался давать показания по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома

Об этом он сказал после своего допроса в Следственном комитете, куда Гудков был вызван в качестве свидетеля.

Гудков, у которого ночью силовики изъяли компьютерную технику и диски, сообщил, что его ожидают новые допросы у следователей. По словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, одна встреча пройдет вечером, а другая – уже в пятницу. При этом Гудков говорит, что следователь пообещал ему некий сюрприз. Повестки в СК чуть ранее получили еще несколько независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. В частности, ночью был допрошен директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Повестки также получили Любовь Соболь, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров. Адвокат Гончарова Сергей Бадамшин, впрочем, сообщил, что когда он пришел в ведомство, то следователь был «ни сном, ни духом». А муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас рассказал, что полицейские пытались вручить повестку его родителям, но они ее не приняли. Силовики также попытались провести обыски у Александра Соловьева и муниципального депутата района Митино Николая Баландина, но их не застали дома.

Дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома было возбуждено из-за акции 14 июля.



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