Как минимум семеро российских моряков были задержаны СБУ на борту танкера

Об этом заявил главный военный прокурор Украины.

Между тем, российский профсоюз моряков утверждает, что экипаж может составлять до 10 человек. Есть сведения, что на борту танкера могли находиться 15 человек. Судно принадлежит компании в Геленджике. По некоторым данным, в порт Одессы оно зашло для ремонта.

СБУ утверждает, что задержала российский танкер, который в ноябре минувшего года блокировал украинские суда в Керченском проливе.

В МИДе России заявили, что уточняют обстоятельства произошедшего. Зам.главы ведомства Григорий Карасин в частности отметил, что Киев хочет жесткого продолжения Керченского инцидента.

Задержание Украиной российского танкера называет провокацией член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По словам Клинцевича, действия Украины не будут способствовать освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.