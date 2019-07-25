Олимпийская чемпионка Лилли Кинг не сможет побороться за медали Чемпионата мира на двухсотметровке брассом

В квалификации американку дисквалифицировали.

На дистанции 100 метров Лили Кинг смогла опередить нашу Юлию Ефимову. Соперничество двух лучших брассисток современности должно было продолжиться на двухсотметровке. Однако в предварительном заплыве американка, по мнению судей, нарушила правила при прохождения поворота. И была дисквалифицирована. Американская сторона решила опротестовать это решение.

Если протест не удовлетворят, Кинг лишится возможности продолжить борьбу в этом виде программы. Ну а Ефимова станет главной претенденткой на золото.

Сама россиянка вышла в полуфинал с пятым результатом. А на дисквалификацию своей соперницы отреагировала весьма сдержанно.

Медали на дистанции 200 метров брассом женщины разыграют завтра.