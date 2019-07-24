Политик Дмитрий Гудков отказался от дачи показаний в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. Об этом он сообщил после допроса. Он также отметил. Что завтра вновь вызван к следователю.

Во время обысков минувшей ночью у Гудкова изъяли четыре компьютера и телефон. Следственные действия также проводились у ряда других незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В частности. У Ивана Жданова и Александра Соловьева.

Сотрудники органов обязаны быть предельно осторожны при работе с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, — сказала в эфире «Эха» глава Центризбиркома.

Во время избирательной кампании такая деятельность следователей может выглядеть как часть политической борьбы, — отметила Элла Памфилова

Памфилова добавила, что сотрудники органов нередко нарушают правила. Она подчеркнула, что знает это из своей практики на посту уполномоченного по правам человека.