Служба безопасности Украины в Керченском проливе задержала российский танкер

Судно по информации СБУ блокировало украинские корабли во время ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

В порту Измаил задержан танкер Nika Spirit под российским флагом, который был опознан как танкер Nеyma, блокировавший украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» во время ноябрьского задержания 24 моряков. Переименованное судно вычислили по номеру в международной систем е классификации. Свою операцию СБУ провела совместно с Военной прокуратурой — во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства российской ФСБ представители Пограничной службы «совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных». Сейчас готовится ходатайство об аресте российского судна, сообщили в пресс-центре СБУ. Сейчас группа следователей и пограничников на задержанном судне закончила обыски допросы членов экипажа, провела изъятие документов с судна и записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Танкер признан вещественным доказательством. Уже появилась и реакция представителей России: первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание танкера незаконно и ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений. Источники агентства «РИА Новости» в российском МИДе сообщили, что задержание танкера «не станет аргументом в переговорах по возможному освобождению украинских моряков».

На Смоленской площади уже пригрозили последствиями в связи с задержанием российского судна. В совете Федерации высказались о готовности обратиться в Морской трибунал ООН по международному праву.