Петербургскому оппозиционеру отказали в возбуждении уголовного дела по поводу разгона первомайской демонстрации

Глава местного штаба Навального Александр Шуршев обратился в следственный комитет с просьбой расследовать действия полиции.

В действиях полицейских отсутствует состав преступления. Следователи утверждают это в конце постановления, десять страниц которого посвящены свидетельствам участников шествия. Люди описывают, как сотрудники органов не отвечали на законные вопросы и отказывались представляться, набрасывались на них, избивали дубинками и запихивали в автозаки. Упомянут даже фотокорреспондент, который законно работал на демонстрации с удостоверением и нарукавником. Но и эти атрибуты не спасли его от задержания. Более того, журналиста избили дубинками. Однако, в конце постановления следователь пишет, что в возбуждении уголовного дела нужно отказать. Напомню, первого мая этого года в Северной столице в ходе согласованной демонстрации полиция задержала более 60 человек.

В Петербурге работает комиссия по общественному расследованию первомайских событий. Предварительный доклад её участники обещают озвучить в августе.