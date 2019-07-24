По мнению правозащитника Пономарева, больница отказалась госпитализировать Шестуна под давлением «влиятельных людей»

Московская психиатрическая больница №1 им. Алексеева, отказавшаяся госпитализировать арестованного экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, приняла свое решение под давлением «влиятельных людей». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник и общественный деятель Лев Пономарев.

«Алексеевская больница была ангажирована, ей подсказали, я уверен в этом. Нельзя в течение двух-трех часов провести полное обследование и твердо убедиться, что он здоров — это нелепо. Мы видим, как, к сожалению, им было подсказано какими-то очень влиятельными людьми», — заявил он.

А.Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки.

Сегодня перед заседанием Московского городского суда, на котором будет рассматриваться дело А. Шестуна, на имя его председателя Ольги Егоровой было подано обращение, подписанное, в том числе, депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, директором Совхоза им. Ленина Павлом Грудининым, историком Валерием Соловьем, политологом Глебом Павлоским и другими. О. Егорову просят разобраться в деле и рассмотреть возможность изменения меры пресечения арестованного.