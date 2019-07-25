СБУ сообщила о задержании российского танкера Нейма

Утверждается, что он был использован в ноябре для перекрытия Керченского пролива, когда по нему пытались пройти украинские военные корабли. СБУ под руководством военной прокуратуры проводит расследование, — говорится в сообщении.

Танкер задержали, когда он вошел под флагом России в порт в Одесской области.

Напомню, — осенью минувшего года российские пограничники захватили три украинских судна в Керченском проливе. Находившиеся на их борту 24 украинских моряка обвиняются в нарушении российской границы.