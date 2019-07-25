Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался самым успешным спортсменом России по версии издания Forbes.

Составители списка отмечают, что они исходили из дохода звезд за год и их популярности в СМИ, запросов в поисковых системах и количества подписчиков в соцсетях.

Нурмагомедов опередил занявшего второе место хоккеиста Александра Овечкина. Даже не смотря на то, что форвард Вашингтона и сборной России заработал за отчетный период несколько больше.

Третью позицию в рейтинге самых успешных спортсменов занял нападающий футбольного «Зенита» Артем Дзюба.

Интересно, что в аналогичном рейтинге за прошлый год первую тройку составили исключительно заокеанские хоккеисты. Помимо Овечкина, это евгений Малкин и его тезка Кузнецов.



Forbes также составил рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет. В нем Хабиб Нурмагомедов также стал лучшим.

Отмечается также, что в споре двух известных фигуристок Алина Загитова опередила Евгению Медведеву. Впрочем, обе спортсменки оказались в рейтинге молодых звезд только в четвертом десятке.