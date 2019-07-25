Россиянам предложат скидку на капремонт и имущественный налог в обмен на оформление договора страхования жилья от ЧС

Россиянам предложат скидку на капремонт и имущественный налог в обмен на оформление договора страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. С таким предложением выступил Минфин, — сообщает газета Коммерсант.

Закон о добровольном страховании жилья вступает в силу 4-го августа. Средняя стоимость страховки составит около 150 рублей в месяц.

Как отмечает Коммерсант, в Иркутской области, которая пострадала от наводнения, было застраховано только 3% жилья.