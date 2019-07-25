В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве активистки Елены Григорьевой

Это уроженец Киргизии 1981 года рождения. Как утверждают в СК, убийство совершено во время конфликта, возникшего на бытовой почве. Следователи отметили, что Григорьева знала подозреваемого.



В сообщении СК подчеркивается, что Григорьева вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым. После гибели Елены Григорьевой группа активистов из Петербурга попросила проверить на причастность к убийству группировку «Пила» против ЛГБТ. Ранее группировка публиковала список активистов, которые приготовили «очень опасные и жестокие подарочки». В этом списке фигурировала и Григорьева, — напоминает издание Медуза.