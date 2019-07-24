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Эксклюзив Эха 14:00, 25 июля 2019

Минувшей ночью следователи СК по Москве нагрянули с обысками к независимым кандидатам в Мосгордуму

Формальным поводом для этого стало возбуждение уголовного дела по статье «Воспрепятствование работе избирательных комиссий».

Сообщения о пришедших с обысками следователях стали появляться накануне ближе к полуночи. Незарегистрированный кандидат Иван Жданов после общения с незваными гостями из СК у себя дома провел ночь на допросе. Ночью, в пустую квартиру, где зарегистрирован Александр Соловьев, ломились, но не смогли попасть следователи. Претензии возникли к Николаю Баландину. Кроме того, на допрос были вызваны Геннадий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Елена Русакова, Сергей Цукасов, Константин Янкаускас и другие. В ходе согласованного субботнего митинга, незарегистрированные кандидаты приняли заявление о проведении акции у здания мэрии на Тверской. Экс-депутат Государственной думы и незарегистрированный кандидат в депутаты Московской гордумы Дмитрий Гудков рассказал, о ходе утреннего допроса и о происходившем минувшей ночью в своей собственной квартире. Следователей интересовало, как финансировалась кампания Гудкова, кто его поддерживал, задавались вопросы по поводу уличных встреч с избирателями и митингов. Гудков сообщил, что воспользовался 51-й статьей Конституции и рассказал «товарищу следователю, как несправедливо устроена избирательная система и как забраковали подписи». По словам Гудкова, по итогам допроса следователь выдал ему еще две повестки. Сегодня вечером политик должен будет принять участие в следственных действиях.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что никого не должен вводить в заблуждение формальный статус свидетелей, о которым следователи сказали кандидатам. По факту они являются подозреваемыми – речь не о процессуальном, а о фактическом положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование.

Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову в Следственном комитете не разъясняли суть уголовного дела, в рамках которого он был допрошен в качестве свидетеля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Жданова Владимир Воронин.

«Так как Иван был допрошен в качестве свидетеля, нам в общем и целом не объясняли суть этого дела, так как не было предъявлено никакого обвинения, просто пояснили, что было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» второй части 141-й статьи УК», — сказал он.

Адвокат опроверг информацию, что И.Жданов оставался в СК до утра следующего дня.

«Примерно в двенадцать или в начале первого ночи у нас начался допрос. После допроса Ивану предложили взять образцы голоса, от чего он отказался. Потом нас отпустили, я лично с ним выходил из здания Следственного комитета на Новокузнецкой улице, это было где-то в три часа ночи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в среду в 11 часов вечера провели в обыск у независимого кандидата на выборы в Мосгордуму, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. По сведениям адвоката В.Воронина, при обыске не было изъято личных вещей политика.

Накануне в преддверии обысков у независимых кандидатов на 30 суток были арестованы оппозиционный политик Алексей Навальный и активист Макс Гальперин. Глава московского штаба Навального Олег Степанов был отправлен в СИЗО на 8 суток.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно.

Памфилова не знает, кто мог стать инициатором уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. «Я надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал. Мне бы не хотелось, чтобы эти жалобы исходили от нас», — добавила председатель ЦИКа. Она пообещала тщательно рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, и если будет возможность, восстановить их в правах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что некоторым кандидатам в Мосгордуму несправедливо отказано в регистрации. Она предлагает «пройти весь путь» законного обжаловании этого решения. По словам Матвиенко, «Те, кто незаконно не зарегистрировал кандидата, должны понести строгое наказание».



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