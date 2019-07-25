Компания Facebook удалила около двух тысяч учетных записей и страниц из России, Украины, Таиланда и Гондураса

Компания Facebook удалила из социальных сетей около двух тысяч учетных записей и страниц из России, Украины, Таиланда и Гондураса. Как передает агентство Reuters, данные аккаунты использовались для введения людей в заблуждение относительно того, чьи они и чем занимаются.

Ранее руководство Facebook неоднократно подвергалось критике за то, что оно не принимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей. Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США обещал исправить ситуацию.