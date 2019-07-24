Валентина Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму было отказано в регистрации несправедливо. Спикер Совета Федерации считает, что они могут оперативно пройти весь путь законного обжалования.

Ранее в интервью «Эху» глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов не отразится на позиции комиссии.

Минувшим вечером обыски прошли в квартирах, в частности, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Они оба побывали на допросах.