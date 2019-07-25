Следственное управление Прикамья возбудило уголовное дело в отношении главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Ранее он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Главного судебного пристава Прикамья обвиняют в совершении сразу двух преступлений – получение взятки должностным лицом в составе группы лиц, по предварительному сговору, в крупном размере.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств Александры Мардановой, обвиняемой в тех же преступлениях.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 года они получили взятки в суммах 550 тыс. и 600 тыс. рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя, – об этом рассказали информационному агентству «Местное время» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

Источник радио «Эхо Москвы в Перми» в управлении Службы судебных приставов по Пермскому краю заявил, что к задержанию Игоря Кожевникова причастна Александра Марданова. В июне 2019 года ее обвинили в совершении преступлений в хищении денежных средств в размере 30 миллионов рублей с расчетных счетов нескольких юридических лиц. Вину Александра Марданова не признала, а в данный момент она находится в СИЗО.