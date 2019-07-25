Президент России Владимир Путин распорядился до осени оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области
Президент России Владимир Путин распорядился до осени оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области, пострадавшей от паводков. Это следует из перечня поручений, подготовленного по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий стихии.
Федеральным и региональным властям предстоит в короткие сроки проделать масштабную работу. У правительства есть неделя на то, чтобы сформировать списки пострадавших от наводнения. К 10 августа им должны быть выплачены компенсации. Кроме того, до 1 сентября необходимо оценить ущерб, который паводок нанес имуществу населения региона, социальной и транспортной инфраструктуре. Ответственным за это назначили вице-премьера Виталия Мутко. Кроме того, к середине августа должен быть готов план по обеспечению пострадавших жильем и восстановлению социальных объектов. Власти также обязаны донести до жителей информацию о том, где им будут оказывать помощь, как восстановить документы, как переселиться из пострадавших районов, как получить положенные выплаты и гуманитарную помощь. Путин также поручил к весне подготовить запрет на предоставление гражданам земельных участков в зонах затопления в Дальневосточном федеральном округе.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 пропали без вести.