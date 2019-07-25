Президент России Владимир Путин распорядился до осени оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области, пострадавшей от паводков. Это следует из перечня поручений, подготовленного по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий стихии.

Федеральным и региональным властям предстоит в короткие сроки проделать масштабную работу. У правительства есть неделя на то, чтобы сформировать списки пострадавших от наводнения. К 10 августа им должны быть выплачены компенсации. Кроме того, до 1 сентября необходимо оценить ущерб, который паводок нанес имуществу населения региона, социальной и транспортной инфраструктуре. Ответственным за это назначили вице-премьера Виталия Мутко. Кроме того, к середине августа должен быть готов план по обеспечению пострадавших жильем и восстановлению социальных объектов. Власти также обязаны донести до жителей информацию о том, где им будут оказывать помощь, как восстановить документы, как переселиться из пострадавших районов, как получить положенные выплаты и гуманитарную помощь. Путин также поручил к весне подготовить запрет на предоставление гражданам земельных участков в зонах затопления в Дальневосточном федеральном округе.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 пропали без вести.