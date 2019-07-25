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13:00, 25 июля 2019

Политик Дмитрий Гудков побывал на допросе в Следственном комитете

Политик Дмитрий Гудков побывал на допросе в Следственном комитете. Он рассказал, что ему вручили еще две повестки.
Гудков добавил, что в ходе обыска у него изъяты четыре компьютера и мобильный телефон.
Обыски вчера вечером и ночью прошли у нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова увезли на допрос в СК. На допрос были вызваны еще несколько человек, в  частности, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Им сообщили, что их хотят допросить в качестве свидетелей.
На самом деле они подозреваемые, — считает глава международной группы Агора Павел Чиков. Он обратил внимание на формулировку постановления о производстве обыска у Ивана Жданова: «В ходе расследования уголовного дела установлено, что Жданов Иван Юрьевич возможно причастен к совершению вышеуказанного преступления».



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