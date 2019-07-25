Политик Дмитрий Гудков побывал на допросе в Следственном комитете. Он рассказал, что ему вручили еще две повестки.

Гудков добавил, что в ходе обыска у него изъяты четыре компьютера и мобильный телефон.

Обыски вчера вечером и ночью прошли у нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова увезли на допрос в СК. На допрос были вызваны еще несколько человек, в частности, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Им сообщили, что их хотят допросить в качестве свидетелей.

На самом деле они подозреваемые, — считает глава международной группы Агора Павел Чиков. Он обратил внимание на формулировку постановления о производстве обыска у Ивана Жданова: «В ходе расследования уголовного дела установлено, что Жданов Иван Юрьевич возможно причастен к совершению вышеуказанного преступления».