Рабочая группа Мосгоризбиркома рассматривает жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты

Рабочая группа Мосгоризбиркома в эти минуты рассматривает жалобу юриста ФБК Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Соболь в ходе своего выступления доказывала, что окружная комиссия не стала изучать доказательства отсутствия брака в ряде отсеянных подписных листов. В частности, она вместе со своим представителем Александром Помазуевым передали Документы, в которых говорится, что подписи оставляли разные люди. Также, по словам юриста ФБК, у неё есть заявления граждан о том, что их подписи подлинные. Всего они хотят оспорить отбраковывание почти трёх сотен автографов. При этом заседание рабочей группы сопровождается перепалкой. Так, Соболь пожаловалась на то, что ей не дали возможность задать вопрос представителям окружной комиссии, отказавшим ей в регистрации. Когда рабочая группа попросила кандидата выйти из зала для тайного рассмотрения жалобы, она вместе с Помазуевым призвала сделать эту стадию открытой. В результате участники группы перешли к рассмотрению жалобы другого кандидата, а апелляцию Любови Соболь отложили. Сама юрист ФБК ранее перед заседанием едва не упала в обморок, но все-таки смогла войти в здание Мосгоризбирком. Она передвигается медленно и неуверенно. Две недели назад Соболь объявила голодовку, требуя допуска к выборам в Мосгордуму.

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала отклонить жалобы ряда кандидатов в Мосгордуму, в том числе Дмитрия Гудкова.