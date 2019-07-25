Грузия готова выделить более 1 миллиона евро на транзитные авиарейсы из России в Тбилиси и Батуми через Ереван

Грузия готова выделить более 1 миллиона евро для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, сообщает агентство «Спутник.Грузия» со ссылкой на постановление правительства. Как ожидается, соглашения о субсидировании будут подписаны, как минимум, с двумя авиакомпаниями.

С 8 июля Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией. В Тбилиси подсчитали, что Грузия потеряла примерно пятую часть российского турпотока. Россияне продолжают приезжать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу.