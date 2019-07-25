В Якутске суд признал виновным местного журналиста Михаила Романова по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Романов оштрафован на 30 тысяч рублей. Он намерен обжаловать это решение.

Протокол на Романова составил участковый уполномоченный майор Рушан Алимов. По его мнению, публикации журналиста создают негативный образ правоохранительных органов.