Независимые кандидаты, которых вызвали в СК на допрос в статусе свидетелей, на самом деле подозреваемые

Независимые кандидаты, которых вызвали в Следственный комитет на допрос в статусе свидетелей, на самом деле подозреваемые, — разъяснил глава международной группы Агора Павел Чиков. Он ссылается на постановление Конституционного суда от 2000-го года, который сформулировал базовую позицию: нужно исходить из фактического процессуального статуса лица.

Чиков обратил внимание на формулировку постановления о производстве обыска у Ивана Жданова: «в ходе расследования уголовного дела установлено, что Жданов Иван Юрьевич, возможно, причастен к совершению вышеуказанного преступления».