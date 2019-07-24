Галямина: Кандидатов не удастся запугать такими «дешевыми театральными приемами» как ночные обыски и допросы

Незарегистрированных кандидатов не удастся запугать такими «дешевыми театральными приемами» как ночные обыски и допросы. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина.

«Формально обыски допросы связаны с делом, которое сейчас возбудили по 141 статье по поводу воспрепятствования работе избиркома. Но я думаю, что это просто запугивание. Часть кандидатов, может быть, на это поддадутся, но не думаю, что будут такие, кого можно такими достаточно дешевыми театральными приемами испугать. Также это запугивание общества, которое хочет поддерживать кандидатов и, главное, свое право выбора», — сказала она.

Ю.Галямина выразила сомнение, что фигуранты уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий могут получить реальные сроки.

«Скорей всего, сейчас всех подопрашивают и отпустят, может быть, кого-то оставят с подпиской о невыезде или посадят под домашний арест. Судя по тому, как они свободно действуют сейчас, может ничего и не будет, попугают и отпустят. Не думаю, что меня могут посадить, но, даже если это будет так, это нормальный путь оппозиционера, это сделает меня более сильной», — сказала она.

В ночь со среды на четверг правоохранительные органы провели обыски у незарегистрированных кандидатов: Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, кандидата от команды Д.Гудкова Александра Соловьева.



И.Жданова доставили в Следственный комитет на допрос сразу после проведенного обыска.