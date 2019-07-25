Директор лагеря «Холдоми», где из-за пожара погибли четыре ребенка, арестован на два месяца. Такое решение вынес суд в Хабаровском крае.

Cуд Солнечного района Хабаровского края арестовал Максима Кузнецова, в вверенном которому лагере и погибли дети, до 22 сентября. Мужчина помещен под стражу в рамках расследования обстоятельств драмы со смертельным исходом при пожаре двух десятков палаток. Оно ведется центральным аппаратом СК. Все произошло 23 июля. Сообщалось и о задержании учредителя детского комплекса Виталия Бурлакова. Со слов арестованного Максима Кузнецова, дети жили в палатках «Памир-30М». Это одна из наиболее дорогих модификаций, предназначенная для МЧС и рекомендовали закупить эти палатки в руководстве края. По одной из версии сила пожара объясняется тем, что палатки стояли недопустимо близко друг у другу. Губернатор Фургал заявлял, что власти ничего не знали о палаточном лагере на «Холдоми», власти же Солнечного района и вовсе настаивали, что их представителей не пускали на территорию для проверок, мотивируя тем, что это частная собственность. Тем не менее, лагерь был внесен в реестр на сайте министерства образования Хабаровского края с информацией о количестве отдыхающих. От первой смены к середине лета это число возросло почти вдвое.

СК ранее возбудил дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела МЧС по району Хабаровского края, в котором произошла трагедия. Тот в ходе плановых учений зафиксировал нарушения противопожарных норм, но не настоял на их устранении.