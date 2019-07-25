В Москве полицейские задержали активиста Сергея Фомина, который раздавал листовки о митинге 27 июля. Сегодня в столице у станций метро выставлены пикеты в поддержку независимых кандидатов с призывами приходить на субботнюю акцию, сообщает МБХ-медиа.

Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения митинга у Мосгоризбиркома. Ночью были проведены обыски у некоторых кандидатов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире Эха Москвы призвала правоохранительные органы быть максимально корректными.

Памфилова добавила, что сотрудники правоохранительных органов нередко допускают нарушения. Она подчеркнула, что знает это по своей работе на посту уполномоченного по правам человека.