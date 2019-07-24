Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Галямина не намерена идти в СК на допрос без официальной повестки

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина не намерена идти в СК на допрос без официально присланной повестки. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне вчера глубокой ночью позвонил человек, который представился следователем, и сказал, что вызывает меня сегодня в 10 утра на допрос. Я не стала с ним продолжать разговор, потому что такие вещи не делаются ночью по телефону, я ни на какой допрос не поехала, повестку мне с утра домой так и не привезли. Мне звонили еще потом много раз поздно вечером и утром, но я не брала трубку. Они должны официально вызывать по повестке, я была дома до 9 утра, могли бы вызвать», — сказала она.

В ночь со среды на четверг правоохранительные органы провели обыски у незарегистрированных кандидатов: Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, кандидата от команды Д.Гудкова Александра Соловьева. И.Жданова доставили в Следственный комитет на допрос сразу после проведенного обыска.