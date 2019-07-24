Соловьев: Обыск проводился в полночь, адвокатам не дали пройти в квартиру и ознакомиться с постановлением

Ночью в квартире независимого кандидата в Московскую городскую думу Александра Соловьева прошли обыски. По его словам, обыск проводился в полночь, а адвокатов не пустили в квартиру и не дали им ознакомиться с постановлением. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пришли с обыском, меня не было дома по адресу регистрации. Соседи сообщили, что дверь выламывают. Скоро с лестничной площадки ушли, подкатили автозак — в районе 11 вечера, половине 12. Я думаю, это связано в целом с уголовным делом, которое анонсировал вчера утром СК, по ст. 141 УК РФ», — сообщил он.

Кандидат добавил, что обыск в его квартире был проведен в полночь, хотя, по его мнению, с 22:00 до 6:00 они разрешены только в исключительных случаях. Он также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов не пускали адвокатов и не давали ознакомиться им с постановлением.

По мнению А. Соловьева, обыски связаны с его участием в избирательной кампании в Мосгордуму.

«Центр решений изначально был в федеральном центре – Администрации президента, силовых структурах, Следственном комитете. ФСБ поставили запрет на Гудкова и меня, потому что они верят, что мы агенты Госдепа. Я не могу искать логику в их действиях — ее там, как правило, нет. Мне еще пока никто не звонил», — сказал он.

Как сообщают СМИ, в Москве ранее прошли обыски у независимых кандидатов в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Николая Баландина.