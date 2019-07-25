Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В квалификации Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко показали третий результат. В этой дисциплине сборная России завоевала олимпийскую лицензию.

Помимо женской кролевой эстафеты, сегодня пройдет финальный заплыв у мужчин на стометровке вольным стилем. За Россию здесь поплывет Владислав Гринев. Светлана Чимрова поборется за награды на дистанции 200 метров баттерфляем. А Дарья Васькина – на полтиннике на спине. И лишь на 200-т метровке комплексным плаванием российских спортсменов не будет. Андрей Жилкин в полуфинале оказался только 9-м.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая. Наша команда – на втором месте.