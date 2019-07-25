В Омской области суд запретил использование участка в селе Поповка как взлётно-посадочной полосы

В Омской области суд по иску региональной транспортной прокуратуры запретил использование участка в селе Поповка, как взлётно-посадочной полосы. Владелец участка Александр Анисимов обустроил там частный аэропорта малой авиации и назвал его в честь Егора Летова. Прокурорская проверка началась по коллективной жалобе односельчан. Оказалось, что Анисимов незаконно использовал земли сельхозназначения. Кроме того, собственника оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает Интерфакс.