Политик Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет. «Расскажу им про 51 статью и скоро, надеюсь, выйду», — написал он в своём телеграмм-канале.

Вчера вечером у Гудкова и ещё нескольких политиков, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, прошли обыски. На допросы также вызваны юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Константин Янкаускас. Оба сообщили, что не пойдут в СК, также на допрос не явилась Юлия Галямина.