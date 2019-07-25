Движение в центре Петербурга перекроют из-за репетиции парада ко Дню ВМФ. В частности, в городе разведут несколько мостов.

Сразу четыре моста через Неву закрыли на час. Так, с 11 утра и до полудня не доступны Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Из-за этого изменены маршруты восьми автобусов и шести троллейбусов. Также автомобилисты не могут проехать по некоторым улицам. В центре Петербурга из-за перекрытий возникают серьезные пробки, по сути движение парализовано. В тоже время, чтобы хоть как-то улучшить транспортную ситуацию, до часа дня проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра сделали бесплатным. Ограничения движения связаны с проведением в городе генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота. Сам праздник состоится в ближайшее воскресенье. Ежегодно в нем участвуют около 200 кораблей различных классов, более 120 единиц боевой техники и авиация.

Завершится День ВМФ в Петербурге салютом и концертом на Дворцовой площади.